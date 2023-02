Atletica – Jacobs sempre vincente: al coperto non perde dal 2012

Il velocista azzurro è tornato a gareggiare sabato a Lodz nella distanza breve al chiuso e ancora una volta si è messo davanti a tutti centrando le 19 vittorie consecutive in questa specialità.

05-02-2023 12:01

Marcell Jacobs vince ancora e lo fa con una prova autoritaria ma non perfetta. In terra polacca basta il 6.57 per aggiudicarsi il primo meeting stagionale sulla distanza dei 60 metri. Una partenza un po’ macchinosa, frutto anche del lavoro proficuo che lui ed il suo team stanno facendo sulla distanza dei 100 metri.

Ma al di là della gara in sé con questo successo il bresciano tocca quota 19, ovvero 19 gare consecutive in cui non lascia scampo agli avversari. L’ultima volta che i 60 metri non lo videro trionfatore fu il 12 febbraio 2012 quando Mike Rodgers s’impose proprio all’Atlas Arena di Lodz.

Negli ultimi due anni Jacobs ha anche conquistato il titolo di Campione d’Europa e Campione del Mondo firmando il record continentale con 6.41. Ora il prossimo obiettivo sarà quello di migliorare la condizione per poi presentarsi ad Istanbul, ai campionati europei di marzo, e difendere con le unghie e con i denti il titolo, magari puntando anche ad un nuovo record.