Atletica: muore in incidente Kiptum, primatista mondiale della maratona

Le immagini dell'auto dopo lo schianto, deceduto anche l'allenatore del campione keniano

12-02-2024 23:46

Il mondo dell’atletica e lo sport piangono il primatista mondiale della maratona. A soli 24 anni e’ morto Kelvin Kiptum, rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita anche il suo allenatore, Gervais Hakizimana. Il campione keniano era in viaggio da Eldoret a Kaptagat, nel suo Paese. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida ci sarebbe stato proprio Kiptum e nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto. Le salme sono state trasportate all’obitorio di Eldoret, la quinta citta’ piu’ popolata del Kenia, e ‘patria’ di tutti i fondisti del continente africano.