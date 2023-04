Atletica – Nick Ponzio shock: “Mi ritiro contro la mia volontà”

Il pesista italo americano che lo scorso anno aveva ottenuto un promettente 4° posto agli europei indoor di Monaco, comunica tramite i propri canali social la fine della sua attività agonistica non senza polemica.

29-04-2023 11:51

Nick Ponzio si ritira. Ha del clamoroso la decisione intrapresa dal lanciatore azzurro 28enne che con le parole riportate sul suo profilo instagram lascia tutti di stucco confermando che la sua ultima gara sarà quella dei Drake Relays.

Questo, in sintesi, il messaggio riportato: “Mi spiace confermare che le voci erano vere, mi ritirerò dall’atletica a tempo indeterminato”. “Non è una mia decisione, né quello che voglio fare, ma è una scelta che va oltre il mio controllo, gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per me, ma sono stato spinto fuori dallo sport e non più in grado di gareggiare a livello professionistico, farò un video in cui spiegherò tutto”.

“Vorrei poter continuare ad essere il vostro showman e a farvi divertire, ma non è più possibile, grazie a tutti di tutto”.