Atletica, sfida rimandata tra Tortu e Jacobs

Rinviato il primo atteso confronto di stagione, nei 100 metri tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu.

Il primatista italiano delle Fiamme Gialle non prenderà parte al meeting di Savona come ha comunicato il suo stesso staff con una nota stampa.

“Filippo Tortu non gareggerà a Savona al Meeting Ottolia il prossimo 13 maggio. A seguito della trasferta in Polonia per i Mondiali di Staffetta, il primatista italiano dei 100 metri ha risentito di un affaticamento muscolare al bicipite femorale destro e dopo una settimana di terapia e allenamenti è stato deciso, in via prudenziale, di rimandare la prima uscita stagionale sui 100 metri piani. Nei prossimi giorni verrà verificato lo stato di salute e definito l’esordio”.

OMNISPORT | 10-05-2021 20:36