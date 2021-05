Atletico Madrid, Oblak incontenibile: "Sensazioni spettacolari"

Ha fatto fatica a contenre la sua gioia Jan Oblak. Il portiere dell’Atletico Madrid, laureatosi campione di Spagna ieri all’ultima giornata grazie al 2-1 sul campo del Valladolid, è stato uno dei perni fondamentali nella conquista dell’undicesima Liga da parte dei Colchoneros, compagine con la quale dal 2014 aveva già conquistato una Supercoppa di Spagna, una Supercoppa Europea e un’ Europa League.

Quello ottenuto ieri è stato dunque il primo trionfo per Oblak nel massimo campionato iberico, torneo che, per come è maturato il verdetto finale, l’estremo difensore non dimenticherà facilmente.

“Sono così contento che non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento, sono sensazioni uniche” ha dichiarato lo sloveno una volta avuta la certezza della vittoria.

“Vincere La Liga è qualcosa di speciale e complicato e ci siamo riusciti in un anno davvero difficile. Faccio le congratulazioni a tutti i giocatori, alle persone dello staff e a tutta la gente che ci segue sempre. C’è voluto l’aiuto di tutti per trovare una gioia simile, stiamo provando sensazioni spettacolari”.

OMNISPORT | 23-05-2021 12:54