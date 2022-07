ATP 500 Amburgo: Luca Nardi nel tabellone principale

17-07-2022 17:18

Il 18enne pesarese Luca Nardi ad Amburgo approda per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un ATP 500. Nell’ultimo turno delle qualificazioni sulla terra rossa della città tedesca il marchigiano numero 174 del mondo ha battuto per 7-5 6-2 un tennista esperto come il lituano Ricardas Berankis, numero 109. Non ce l’ha fatta invece Riccardo Bonadio, battuto 7-5 6-1 dal colombiano Daniel Elahi Galan. Fuori al turno decisivo a Gstaad, in Svizzera, per l’accesso a un ATP 250 sempre sul rosso, anche Flavio Cobolli, 7-6 7-5 dal cileno Nicolas Jarry, e Giulio Zeppieri, 6-2 6-4 dal francese Corentin Moutet.