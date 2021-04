ATP Cagliari, il riassunto della giornata degli italiani

Anche se non viene considerato un torneo di primissimo livello, è sempre interessante seguire l’andamento dei nostri italiani nel tennis. Dopo la vittoria lampo di Musetti, anche Marco Cecchinato fa bella figura all’ATP di Cagliari. L’italiano vince il derby azzurro contro Thomas Fabbiano per 6-4 4-6 6-3 mettendo a segno quella che è appena la sua seconda vittoria in stagione dopo il successo ai danni di Dellien a Cordoba. Per lui, un secondo turno contro il tedesco Yannick Hanfmann che lo ha sconfitto lo scorso agosto al Challenger di Todi.

Il Ceck ha anche rilasciato qualche breve dichiarazione al termine dell’incontro:

“Lo conosco, è un ottimo giocatore (Hanfmann, ndr). Ha un buonissimo servizio e tira molto forte […] Questa è la mia superficie preferita, devo stringere i denti e soffrire in campo. La scelta di non andare a Miami per allenarmi sulla terra è stata giusta”.

L’altro italiano in campo oggi, Stefano Travaglia, non riesce a migliorare lo score italiano (agli ottavi ci saranno tre italiani, uno dei quali senza aver giocato, cioè la testa di serie Sonego). Contro Gilles Simon, rientrato da una pausa di un paio di mesi e mezzo che si sarebbe immaginata più lunga, Travaglia non è riuscito a capitalizzare il brutto primo set del francese e ha perso 1-6 6-3 6-4

Nella giornata di mercoledì, gli unici italiani che si vedranno in campo saranno nel doppio (Sonego e Vavassori sfideranno Pellegrino e Zeppieri). Gli incontri che si disputeranno, degli ottavi di finale, saranno Broady-Struff, Gerasimov-Bedene, Basilashvili-Kovalik e Martin-Fritz. Cecchinato, Musetti e Sonego gli italiani ancora in gara nel singolo.

OMNISPORT | 06-04-2021 23:59