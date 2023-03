Atp Dubai, Djokovic: "Medvedev è stato migliore di me"

Il tennista serbo ha analizzato la prima sconfitta stagionale patita in semifinale contro il russo.

03-03-2023 22:02

Si è fermata a 15 la striscia vincente di Novak Djokovic in questo inizio di stagione tra il torneo di Adelaide, gli Australian Open e l’Atp 500 di Dubai. Proprio nelle semifinali della manifestazione in corso negli Emirati Arabi Uniti, il serbo numero uno del mondo è stato battuto dal russo Daniil Medvedev, che ora nell’ultimo atto se la vedrà con il connazionale Andrey Rublev.

Così Djokovic ha avuto modo di analizzare il ko in conferenza stampa: “Lui provoca errori non forzati a tutti i suoi avversari perché è il suo gioco. È molto paziente e atletico, per la sua altezza si muove bene. Il rovescio è uno dei colpi migliori che ha. Meritava di vincerla, è stato migliore di me in entrambi i set. Ho fatto degli errori davvero brutti nel primo set, dandogli il break. Si impara, spero che la prossima volta vada meglio”.

A Djokovic il torneo di Dubai è comunque piaciuto: “Il modo in cui mi sono sentito durante la settimana mi rende molto soddisfatto dello stato attuale del mio corpo, poiché non si sa mai come si reagisce al recupero dopo l’infortunio. Sono contento. Ho perso contro un avversario migliore. So che non ho giocato bene in alcuni momenti decisivi ma è stato anche per il suo tennis. Penso già alla prossima sfida”.

Per Nole c’è stato infine modo di parlare della famiglia e di sé: “Non mi piace vedere le persone in questo momento, voglio stare da solo. Prendo molto sul serio ogni partita, dedico la mia vita a questo. Quindi fa male quando si perde. Ho una famiglia che attraversa alti e bassi, ma questa è una cosa che ha a che fare con quello che faccio”.

Djokovic è quindi certo del suo futuro: “Mi sento davvero di voler continuare a giocare. La cosa buona del tennis è che si ha sempre in calendario un’altra possibilità. Ogni settimana si ha un’altra chance per riscrivere la propria storia ancora una volta”.