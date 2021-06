ATP Eastbourne, Sonego centra la finale

Nonostante la fatica supplementare, Lorenzo Sonego potrebbe arrivare a Wimbledon con un nuovo e luccicante trofeo tasca. Il torinese, infatti, giocherà domani la finale del torneo di Eastbourne, la sua seconda nel 2021 dopo quella di Cagliari (vinta), la quarta in carriera nel circuito maggiore.

Dopo il successo di Berrettini al Queen’s, l’erba inglese quindi potrebbe tingersi nuovamente di tricolore nell’East Sussex dove, portando a termine una settimana perfetta, Sonego potrebbe conquistare per la seconda volta in carriera un titolo sull’erba dopo quello conseguito ad Antalya nel 2019.

Fondamentale per l’allievo di Gipo Arbino sarà fare il pieno di energie e concentrazione nelle poche ore di riposo che avrà fino alla finale, un ultimo atto che lo vedrà opposto al coreano Soonwoo Kwon (numero 77 ATP e ripescato in tabellone come lucky loser) o all’australiano Alex De Minaur, seconda testa di serie del torneo.

In attesa di scoprire chi dovrà affrontare, Sonego può festeggiare l’affermazione in semifinale contro il sorprendente australiano Max Purcell, bravo a non darsi per vinto dopo il primo set finito 6-1 in favore dell’azzurro e a pareggiare i conti 6-3 nel secondo parziale.

Nel terzo e decisivo set però è venuta fuori la maggiore solidità e la maggior concretezza del torinese che grazie a due break, nel secondo e nel sesto game, ha chiuso senza patemi la pratica con un altro 6-1, strappando così il pass per andarsi a giocare un torneo prestigioso prima di andare all’assalto dei prati di Church Road.

OMNISPORT | 25-06-2021 17:56