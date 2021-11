ATP Finals, Djokovic vincente e premiato al debutto: Ruud regge un set

15-11-2021 17:24

Casper Ruud rende la vita dura al numero 1 del mondo Novak Djokovic fino alla fine del primo set prima di soccombere alla classe del serbo. Il norvegese, numero otto del mondo alla prima di sempre nel torneo di fine anno dedicato ai migliori 8, ha giocato alla grande per un’ora, sorprendendo Djokovic in avvio con un break. Questo però non è bastato per portarsi a casa la vittoria.

7-6 6-2 il punteggio finale, col Djoker che sale in cattedra nel secondo parziale e lo porta a scuola fino alla fine. Nole ora è al comando del Gruppo Verde, e a fine partita è stato anche premiato con il trofeo di n°1 della stagione 2021, riconoscimento vinto per la settima volta in carriera.

Questo il suo commento dopo la consegna del trofeo:

“La prima immagine tennistica che ricordo è quella di Pete Sampras. Ho chiesto subito a mio padre di comprarmi una racchetta. Sognavo di conoscerlo un giorno. E adesso ho superato il suo record di stagioni al n.1, anche se non mi sono mai sentito in competizione con lui, mi ha sempre supportato. Spero di giocare ancora per un paio di anni”.

