ATP Finals, Medvedev cede un set ma batte Hurkacz

14-11-2021 16:57

Buona la prima per il tennista russo Daniil Medvedev, numero due del mondo, che nell’esordio delle Nitto ATP Finals 2021 batte il tre set il numero nove Hubert Hurkacz. 6-7 (7-5); 6-3; 6-4 il punteggio finale. Primo set davvero molto equilibrato e conclusosi in un tiratissimo tie-break in favore del polacco.

Il break conquistato ad inizio secondo set ha permesso poi a Medvedev di controllare tutto il secondo parziale e quindi, con un altro break vinto nel primo gioco del terzo set, di non soffrire più di tanto nei turni di risposta successivi. Alle 21.00 in programma l’altra partita del girone tra Zverev e il nostro Matteo Berrettini.

Queste le parole di Medvedev al termine dell’incontro:

“Non ho mai avuto palle break da salvare, quindi non mi sono mai sentito veramente sotto pressione. Anche io ho avuto pochissime occasioni di ottenere un break sul servizio di Hubert, e quindi sono molto felice di aver sfruttato entrambe le occasioni ed essere riuscito a vincere il match” per poi aggiungere delle considerazioni su quello che è stato il punto del match: “Ricordo benissimo quel punto, perchè è stato l’unica volta in cui siamo riusciti veramente a coinvolgere il pubblico, a differenza del resto del match dove i punti sono quasi sempre stati chiusi con ace, vincenti veloci o errori non forzati”.

È stato un anno molto difficile, negli ultimi due anni abbiamo saltato molti tornei e ho avuto qualche infortunio e tornare non è mai semplice. Bello essere nella posizione per provare a difendere il titolo, ma la strada è ancora molto lunga“. Quando interrogato sui programmi per il prosieguo della giornata, ha risposto: “Stasera mi guarderò la partita tra Zverev e Berrettini per vedere chi sarà il mio prossimo avversario”.

OMNISPORT