ATP Finals, ufficiale: Sinner e Berrettini non ci saranno

29-10-2022 18:48

Adesso è ufficiale: Jannik Sinner e Matteo Berrettini non si possono più qualificare per le ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Un duro colpo per il tennis azzurro, considerando anche che la competizione si svolgerà a Torino. Lo scorso anno, entrambi sono stati dei protagonisti, quest’anno invece saranno costretti a guardare gli avversari da casa.

La bella vittoria di Felix Auger-Aliassime contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz nella semifinale dell’ATP 500 di Basilea ha matematicamente escluso sia Berrettini che Sinner. il canadese, arrivato a 3445 punti, è settimo nella Race ed è irraggiungibile per l’altoatesino (2410) e il romano (2385). Per Auger-Aliassime invece adesso le ATP Finals sono a un passo. Rimangono in corsa, ma abbastanza staccati anche loro, Taylor Fritz e Hubert Hurkacz.

Al momento sono già certi della qualificazione alle ATP Finals (in programma dal 13 al 20 novembre) gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud e il serbo Novak Djokovic.