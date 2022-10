ATP Gijon 2022: Fognini fuori al primo turno

11-10-2022 14:25

Termina al primo turno l’avventura a Gijon per Fabio Fognini.

Sul cemento indoor spagnolo l’azzurro classe 1987 (n.59 del ranking) si è ritirato a metà terzo set nel match contro il francese Manuel Guinard (n.153 ATP) sul risultato di 4-6 6-0 2-0. Non è ancora chiaro il motivo dell’abbandono da parte del taggiasco. Il francese adesso, affronterà agli ottavi di finale l’argentino Francisco Cerundolo (testa di serie n.4).

Che partita è stata fino al forfait dell’azzurro? Il primo set inizia con un break per parte e si arriva velocemente sul 5-4 per Fognini che poi è bravo a chiudere la frazione 6-4. Guinard aveva provato a battere per rimanere nel set, ma l’azzurro si è dimostrato concreto.

La musica cambia rapidamente e radicalmente invece nel secondo set. Il numero 59 al mondo comincia a sbagliare moltissimo, mentre Guinard trova solidità e in appena 25 minuti si porta a casa il secondo parziale con un netto 6-0.

La partita quindi entra nel terzo set dove il transalpino arriva piuttosto agilmente sul 2-0 e dove Fognini decide di dire basta ritirandosi, senza nemmeno finire il game del terzo parziale.