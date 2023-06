ATP Halle: dura soltanto un turno il torneo di Vavassori

Ripescato come lucky loser, viene battuto dallo spagnolo Agut

20-06-2023 14:27

Andrea Vavassori non va oltre il primo turno nel torneo ATP 500 Halle, dove era stato ripescato da lucky loser. Nell’incontro contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n. 23 del ranking ATP) ha perso con il punteggio di 6-3 6-4. Agli ottavi di finale Agut affronterà lo statunitense Brandon Nakashima (n. 54 del ranking). Da una parte Agut ha realizzato il 74% di prime, dall’altra la battuta di Vavassori non è mai stata precisissima e questo non gli ha permesso di sfruttare i 9 ace.