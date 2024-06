ATP Halle, Sonego si arrende a Zverev: Sinner sorride, Medvedev out a sorpresa. Bolelli e Vavassori ai quarti

Sonego ci prova, ma a volare ai quarti di finale all'ATP 500 di Halle è uno Zverev impenetrabile al servizio. A sorpresa viene invece eliminato Medvedev, che spiana così la strada a Sinner verso la finale, mentre Bolelli e Vavassori vanno ai quarti

L’idolo di casa e testa di serie n°2 Alexander Zverev ha eliminato in due set (6-4 7-6) Lorenzo Sonego, accedendo così ai quarti di finale dell’ATP 500 di Halle, dove, per la felicità di Jannik Sinner, non ci sarà Daniil Medvedev, sconfitto a sorpresa da Zhizhen Zhang in tre set (6-3 2-6 7-6). Esordio molto convincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, teste di serie n°1 in Germania.

Troppo Zverev per Sonego

Niente da fare per Sonego, che si deve arrendere alla superiorità di Zverev al termine di un match comunque equilibrato. Il tennista torinese ha pagato un break subito in avvio di match che ha di fatto deciso il primo set, dove comunque non è mai riuscito a impensierire il tedesco in risposta e ha annullato ben quattro match point quando si trovava al servizio.

Nel secondo set Lorenzo alza il rendimento al servizio non concedendo palle break al suo avversario e venendo obbligato solo in un’occasione ai vantaggi. L’azzurro non riesce però a trovare le contromisure ai turni di battuta del tedesco e il parziale giunge così al tie-break, dove il torinese si porta subito sul 3-0 grazie a due mini-break, che però perde subito a causa anche di qualche errore di precisione, permettendo al n°4 ATP di rimontare e chiudere sul 7-5 al primo match point a disposizione dopo che in precedenza si era salvato con un bellissimo passante di dritto. Al prossimo turno affronterà Arthur Fils, che agli ottavi si è sbarazzato di un altro tedesco, Dominik Koepfer, in due set (6-3 6-4). Nell’unico precedente, casualmente in un altro ATP 500 tedesco, Zverev aveva battuto il classe 2004 in due set ad Amburgo nel 2023.

Medvedev out a sorpresa, che favore a Sinner

La sorpresa di giornata ad Halle l’ha regalata Zhang, che nel penultimo incontro sul campo centrale OWL Arena ha eliminato la testa di serie n°3 Medvedev al termine di un match combattuto e durato tre set (6-3 2-6 7-6). Grandi demeriti del russo, che dopo aver vinto nettamente il secondo set si era portato avanti di un break nel terzo, salvo poi rimettere in carreggiata il tennista cinese, fino a quel momento demoralizzato e quasi rassegnato. Buone notizie per Jannik Sinner, che rimane l’unica testa di serie nel suo lato di tabellone insieme a Stefanos Tsitsipas, suo possibile avversario nei quarti di finale dell’ATP 500 di Halle.

Vittoria agevole per Bolelli/Vassori

Dopo il successo di Sinner in coppia con Hubert Hurkacz, anche Bolelli e Vavassori accedono ai quarti di finale nel tabellone di doppio dell’ATP 500 di Halle grazie all’agevole vittoria in due set (6-3 6-3) su Pedro Martinez e Aleksandr Nedovyesov. Dopo un’inizio equilibrato, la coppia testa di serie n°1 ha iniziato a mostrare la propria superiorità a partire dal sesto game conquistando i successivi otto giochi consecutivi, che hanno permesso loro di conquistare il primo set e portarsi avanti 5-0 nel secondo, dove inizialmente non sfruttano tre match point, si fanno recuperare un break e infine chiudono senza grandi problemi sul 6-3. Al prossimo turno gli azzurri affronteranno la coppia composta da Alexander Bublik e Fils

Cocciaretto elimina Stephens a Bimingham

Continua a sorprendere Elisabetto Cocciaretto, che dopo aver eliminato in due set (6-3 6-3) Jelena Ostapenko all’esordio al WTA 250 di Birmingham, ha battuto un’altra campionessa slam come Sloane Stephens concedendo anche a lei solamente sei game in due parziali. Al prossimo turno l’azzurra classe 2001 affronterà la vincente della sfida tra Diana Shnaider e Marie Bouzkova, testa di serie n°8.