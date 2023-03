Atp Indian Wells: Sinner vince e si qualifica

L'azzurro ha superato il francese Richard Gasquet per 6-3, 7-6, soffrendo un po' nel secondo parziale

Missione compiuta, con qualche brivido, per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino si è qualificato per il terzo turno dell’Atp 1000 di Indian Wells superando il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-3, 7-6 (2) e ora sfiderà Mannarino, che ha battuto Musetti.

Non è facile l’inizio per Sinner, che subisce subito un break. Successivamente arriva il contro-break e, sul 3-2, il francese perde un’altra volta il servizio a zero. L’azzurro non fa fatica a chiudere 6-3. Nel secondo set, i servizi vengono tenuti con facilità da entrambi i tennisti. Naturale così che si arrivi al tie-break, con Sinner che tira fuori il meglio del suo repertorio per non farsi sfuggire la vittoria. In un’ora e 34 minuti, dunque, si chiude. Nove gli ace per Sinner, le prime in campo arrivano solo al 53 per cento, ma da queste l’altoatesino ricava 31 punti su 35.