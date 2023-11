Atp, Lo Russo: "Torino venderà cara la pelle per tenere tennis altri 5 anni"

"Partita importante che ci giocheremo fino all'ultimo set"

10-11-2023 10:52

“Il vertice delle Atp è contento di come lavora Torino, i risultati sono positivi, questa è una condizione necessaria ma non sufficiente per mantenere qui le Atp per i prossimi 5 anni, i competitor hanno mezzi finanziari illimitati, quindi dobbiamo puntare le carte su altro e venderemo cara la pelle. Questa è una partita importante e ce la giocheremo fino all’ultimo punto e all’ultimo set” così Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, sulla possibilità che le Atp Finals restino nella sua città per altri cinque anni.