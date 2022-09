Atp Metz, arriva la vittoria di Sonego: battuto Bublik in finale

25-09-2022 17:29

Dopo il successo in semifinale sul polacco Hubert Hurkacz aveva tutti i favori del pronostico ed è riuscito a rispettarli. Lorenzo Sonego ha infatti vinto il torneo Atp 250 di Metz sul veloce indoor francese. Battuto in finale il kazako Alexsandr Bublik in due set, con il punteggio di 7-6, 6-2.

Terzo titolo in carriera per il 27enne tennista piemontese dopo quelli sull’erba turca di Antalya nel 2019 e nel 2021 sulla terra rossa di Cagliari. Dunque, terzo successo su tre superfici diverse per Sonego, che sarà così di nuovo a ridosso della top-40 del ranking Atp.

Una settimana perfetta per Sonego in quel di Metz, che ha vinto tutte le sue partite senza mai lasciare neanche un set ai suoi avversari. La partita vinta in Francia contro Bublik è stata anche la prima finale di tutto il 2022 per il torinese.

Dopo la vittoria questo il commento di Sonego: “Ho migliorato il mio tennis ogni giorno, sono davvero molto felice. Mi è piaciuta l’atmosfera qui. Bublik ha un grande talento. Momento molto emozionante, me lo voglio godere. Ho giocato il mio miglior tennis“.