ATP Pune 2022: Stefano Travaglia vola ai quarti di finale

03-02-2022

Un’altra vittoria permette al nostro Stefano travaglia di approdare ai quarti di finale del torneo indiano di Pune.

L’azzurro (n.93 del ranking) ha infatti sconfitto l’indiano Yuki Bhambri (n.862 al mondo) per 6-3 6-2 e si regala il quarto di finale contro lo svedese Elias Ymer (n.163 del ranking), uscito vittorioso quest’oggi dal match contro il russo Aslan Karatsev (testa di serie numero 1).

Travaglia è bravo a non farsi sorprendere e a tenere il proprio turno di battuta, anzi è proprio l’italiano che sfrutta la chance buona per portare il punteggio sul 3-1. La reazione dell’indiano non arriva e per il numero 93 diventa facile chiudere il primo set per 6-3.

Non cambia la musica nel secondo set: Travaglia è bravo nel gestire e comandare il match che vince con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 14 minuti.

