Atp San Diego: Sonego si arrende a Ruud

Nulla da far per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese numero 23 al mondo non è riuscito a conquistare la quarta finale in carriera di un Atp 250, arrendendosi a Casper Ruud nella semifinale del torneo di San Diego.

Il norvegese, testa di serie numero due del torneo e numero 10 del ranking mondiale, si è imposto per 6-1, 6-4 e in semifinale affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha battuto per 6-1 1-6 6-2 il russo Aslan Karatsev.

Nell’altra semifinale Andrey Rublev, numero uno del seeding affronterà Cameron Norrie, impostosi a sorpresa per 6-3 6-1 sul numero quattro Denis Shapovalov.

Per Sonego è comunque in arrivo il best ranking della carriera: grazie ai punti conquistati in California Lorenzo è infatti virtualmente il nuovo numero 21 del mondo.

OMNISPORT | 02-10-2021 10:12