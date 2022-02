ATP Santiago del Cile: Cecchinato subito fuori

22-02-2022 18:03

Quarta sconfitta in quattro partite nel 2022 per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 90 del mondo, è stato battuto in un’ora e mezza di gioco col punteggio di 7-5 6-1 dal serbo numero 63 Miomir Kecmanovic nel primo turno dell’ATP sulla terra battuta di Santiago del Cile.

Decisivo l’undicesimo game del primo set, lungo 18 punti, nel quale Cecchinato ha perso il servizio dopo aver già subito il break nel primo gioco e averlo recuperato nel sesto, poi il secondo set non ha avuto storia con Kecmanovic che si è aggiudicato gli ultimi sei giochi.

