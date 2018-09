Attacco choc di un ex Milan a Filippo Inzaghi

Il difensore del Marsiglia Adil Rami ha stroncato l'ex allenatore del Milan Filippo Inzaghi in un'intervista a L'Equipe.

"Da grande mi piacerebbe allenare, mi vedrei bene in panchina – ha detto Rami, che ha giocato nel Milan, sotto la gestione Inzaghi, nella stagione 2014/2015 -. Ho avuto tanti maestri nel corso della mia carriera, penso a Garcia, Blanc, Deschamps, Emery e Seedorf. Li osservavo mentre erano al lavoro, e pensavo che quel mestiere non è per niente facile. Poi, però, è arrivato Filippo Inzaghi. Ecco, a lui devo dire grazie perché mi ha fatto capire che anche io, da grande, potrò fare l'allenatore. Era una catastrofe. Se ci è riuscito lui, può farcela chiunque…"

L'attuale allenatore del Bologna, che nell'anno sulla panchina del Milan arrivò decimo in campionato e fu esonerato a fine stagione, ha invece ricevuto nei giorni scorsi l'elogio di Gianluigi Buffon: "Pippo è un mio grande amico da sempre, è stato un uomo di mille battaglie da giocatore e state sicuri che lo diventerà anche da allenatore. Sono felice che abbia vinto contro la Roma e che sia l'allenatore del Bologna, dove io sarei potuto andare a giocare da bambino, quando avevo solo 12 anni, prima che mi acquistasse il Parma".

Dopo l'esperienza infruttuosa al Milan, Inzaghi ha allenato per due anni, dal 2016 al 2018, il Venezia, conquistando con il club lagunare il campionato e la Coppa Italia di Lega Pro 2016/2017.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 14:40