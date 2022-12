Attacco Torino: tra Nzola e Shomurodov spunta la pista Cheddira

19-12-2022 11:38

Torino sempre alla ricerca di un attaccante prolifico in vista del mercato di gennaio. Il contratto M’Bala Nzola, in definitiva, non scade a giugno 2023, ma è estendibile fino all’anno successivo attraverso una particolare clausola sottoscritta con lo Spezia. Difficile, quindi, che vengano praticati particolari sconti sul giocatore franco-agolano. Oltre a lui, in casa granata, sempre attiva la pista che porterebbe all’uzbeko Eldor Shomurodov, panchinaro alla Roma.

Tuttavia, secondo Tuttosport, si starebbe facendo strada anche una terza ipotesi per il reparto offensivo di Ivan Juric, ovvero il nome di Walid Cheddira, cannoniere del Bari in Serie B e reduce dal Mondiale disputato da comprimario nel sorprendente Marocco di Walid Regragui.