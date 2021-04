Augusta National Women: bene le azzurre, ma vince il maltempo

Il maltempo non ha dato scampo all’Augusta National Women. La competizione è stata interrotta durante il primo round, portato a termine da 54 giocatrici su 82. Sono arrivate fino alla fine le 5 azzurre presenti in gara. Bisognerà dunque attendere il pomeriggio per avere una classifica.

Ottima prestazione con uno score in par con tre birdie e tre bogey per la 20enne italiana Emilie Paltrinieri. Dietro di un solo colpo Caterina Don. In 75 colpi (+3) hanno chiuso Alessia Nobilio, Anna Zanusso e Benedetta Moresco.

LE AZZURRE

72, par Emilie Paltrinieri

73, +1 Caterina Don

75, +3)Alessia Nobilio, Anna Zanusso, Benedetta Moresco

OMNISPORT | 01-04-2021 12:19