Aubameyang chiama Haaland al Barcellona: "Sarebbe un onore giocare con lui"

21-02-2022 23:03

Aubameyang si è sbloccato nella gara contro il Valencia, segnando una bella doppietta nel 4-1 complessivo con il quale i catalani si sono imposti al Mestalla ritornando al quarto posto in Liga. L’ex Arsenal ha parlato poi in questo modo del possibile arrivo al Barca di Erling Haaland:

“Sono sempre preparato ad affrontare una sana competizione interna, sarebbe un onore per me giocare con lui al Barcellona. Haaland è un campione: segna tantissimi gol, ha un grande fisico ed è molto veloce. È incredibile. Per l’età che ha, è già uno dei migliori al mondo”.

Nessuna rivalità dunque, ma solo la voglia di migliorare e di tornare a rendere il Barcellona una grandissimo club.

OMNISPORT