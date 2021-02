Auriemma: Lo juventino ha sputato su Rrahmani. Bufera social

Napoli-Juventus si è giocata una settimana fa ma non sono state sufficienti le polemiche legate al rigore assegnato agli azzurri e trasformato da Insigne nè quelle sulle immagini di Paratici e Nedevd agitati nei confronti del IV uomo Calvarese. Una nuova polemica è nata sui social, con un video pubblicato da un tifoso e ripreso poi dal giornalista Raffaele Auriemma.

Il video che gira in rete è poco chiaro

Nelle immagini si vede (male) Rrahmani che sarebbe stato raggiunto da uno spunto subito dopo la concessione del calcio di rigore al Napoli per fallo di Chiellini. L’autore del video correda le immagini scrivendo: “Non l’aveva notato nessuno. Un calciatore della Juventus, probabilmente Rabiot, sputa in testa a Rrahmani subito dopo il fallo di Chiellini sul kosovaro, quando il difensore del Napoli protesta con Doveri”.

Auriemma attacca: Gesto gravissimo

Il video viene retweettato da Auriemma che aggiunge: “Questo gesto è di una gravità intollerabile e il procuratore federale dovrebbe aprire un fascicolo per punire un gesto che il codice di giustizia sportiva considera “atto violento”.

I tifosi della Juve replicano ad Auriemma

Centinaia le reazioni sul web con i tifosi juventini che criticano pesantemente Auriemma: “Esiste la prospettiva. Guarda bene non sono per niente vicini”, o anche: “Ma la volete smettere? Non sapete nemmeno come funziona uno zoom. Starà almeno a 3 metri di distanza” oppure: “Come si può, con onestà intellettuale, cercare di far passare questa roba per uno sputo ad un avversario?”.

Scattano commenti ironici: “Il fascicolo dovrebbe aprirlo l’oculista prima e lo psichiatra dopo” o anche: “Non sputa in testa ….ma a terra….lo si capisce proprio dalla direzione…. è prospettiva…..a volte si rendono ridicoli per nulla” e infine: “Se gli avesse sputato addosso nel frame dove parla con Chiellini si toccherebbe la testa! Ma non Lo fa perché c’è la prospettiva … sarà a 4 metri e sputa in terra!!”.

