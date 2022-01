Australian Open 2022, Barty: “Irreale giocare per il titolo”

27-01-2022 15:00

Sta per volgere al temine anche il primo slam dell’anno: sabato sarà la volta della finale femminile. Sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne, si sfideranno infatti Ashleigh Barty e Danielle Collins.

L’australiana, numero 1 al mondo, fin qui è stata una specie di schiacciasassi, raggiungendo la finale senza nemmeno faticare troppo e lasciando alle avversarie pochissimi games.

La 25enne, già capace di vincere il Roland Garros nel 2019 e Wimbledon nel 2021, va evidentemente in cerca del primo trionfo, di fronte al proprio pubblico. “Irreale. Adoro questo torneo, mi piace giocare in Australia, siamo molto fortunati noi australiani a poter giocare nel giardino di casa e sono contenta di avere giocato il mio miglior tennis e avere la chance di poter giocare per il titolo è irreale.

Oggi era umido, questo è il clima che di solito c’è a Brisbane: mi sono dovuta adattare, mettere in campo più palle possibili e cercavo dii fare le cose giuste in ogni scambio“.

Queste le parole dell’australiana che sogna di alzare il suo primo trofeo dell’anno in casa, Collins permettendo.

