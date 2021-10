Australian Open 2022: il vaccino sarà obbligatorio

19-10-2021 11:52

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus si sta lentamente attenuando. Ma non in tutto il mondo.

In Australia l’allerta è ancora alta se è vero che con largo anticipo è stato annunciato che per partecipare all’edizione 2022 degli Australian Open sarà obbligatorio essersi sottoposti al vaccino.

Mentre infatti in Italia e nel resto d’Europa si dibatte sull’opportunità di dare l’ultima svolta alla campagna vaccinale rendendo obbligatorio l’obbligo dell’inoculazione del siero, i vertici dello stato di Victoria hanno anticipato i tempi.

Così Daniel Andrews, il premier dello stato di Victoria, ha già precisato che non ci saranno deroghe per gli sportivi professionisti: “Non ci saranno deroghe, perché al virus non importa quale sia il tuo ranking in classifica o quanti Slam hai vinto. Il palmares è irrilevante, bisogna vaccinarsi per tenere se stessi e gli altri al sicuro” la sentenza di Andrews, che ha aggiunto come anche qualora il governo federale decidesse di concedere il visto ai tennisti non vaccinati, giocare non sarebbe possibile perchè resterebbe l’obbligo di sottoporsi alla quarantena”.

Resta quindi in forte dubbio la presenza di Novak Djokovic al primo Slam della prossima stagione, in programma a gennaio:

In un’intervista rilasciata in patria al quotidiano “Blic”, infatti, Nole ha voluto mantenere ancora stretto riserbo circa il proprio “status”: “Non voglio rivelare se io sia o meno vaccinato, e’ una questione privata e una domanda inappropriata. La gente si sta spingendo troppo in la’ prendendosi la liberta’ di chiedere e giudicare una persona. Ovviamente vorrei andare a giocare in Australia, ma ancora non so se ci andrò: vedremo quali saranno le decisioni finali sui protocolli”.

