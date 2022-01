Australian Open 2022, subito fuori Fernandez e Kvitova

18-01-2022 09:00

Non sono mancate le sorprese nella seconda giornata di match agli Australian Open, in particolare nel torneo femminile.

Se infatti la testa di serie numero 3 Garbine Muguruza, campionessa delle Finals 2021 di Guadalajara, e la numero 8 Iga Swiatek non hanno avuto problemi rispettivamente contro la francese Clara Burel (6-3 6-4) e la britannica britannica Harriet Dart (6-3, 6-0), è già finita l’avventura nel primo Slam della stagione per Petra Kvitova e Leylah Fernandez.

Kvitova, testa di serie numero 20 e numero 19 del ranking Wta, finalista a Melbourne nel 2019, è uscita per mano di Sorana Cirstea che si è imposta per 6-2, 6-2, mentre la canadese, finalista degli US Open 2021, si è arresa di fronte alla wild card australiana Maddison Inglis, vittoriosa per 6-4 6-2.

Per Fernandez si tratta della terza eliminazione consecutiva al primo turno degli Australian Open, dove la canadese non ha ancora vinto un match in carriera.

OMNISPORT