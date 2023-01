Australian Open: avanti Garcia e Sabalenka, Muguruza sprofonda

17-01-2023 10:03

Buon inizio di Australian Open per Caroline Garcia e Aryna Sabalenka. La francese e la bielorussa, teste di serie numero 4 e 5 nel tabellone femminile del primo Slam della stagione, hanno superato in scioltezza il primo turno travolgendo rispettivamente la qualificata canadese Katherine Sebov, numero 119 del mondo, e la ceca Tereza Martincova.

La campionessa delle ultime WTA Finals ha impiegato poco più di un’ora per archiviare la pratica con un secco 6-3, 6-0 e guadagnarsi l’incrocio al secondo turno contro Leylah Fernandez, che ha eliminato a sorpresa Alize Cornet. Più complicato il compito di Sabalenka che, opposta alla numero 73 del mondo, ha comunque confermato il buon momento di forma palesato nel vittorioso WTA 500 Adelaide sbarazzandosi di Martincova con un eloquente 6-1, 6-4.

Chi invece non riesce a uscire dal tunnel è Garbiñe Muguruza. La spagnola è stata eliminata in tre set dalla belga Elise Mertens, testa di serie numero 27, con il punteggio di 6-3 (3) 6-7 6-1. Per l’ex numero 1 del mondo, sprofondata ora in 73ª posizione, continua il declino iniziato proprio un anno fa con l’eliminazione al secondo turno a a Melbourne, dove era accreditata come testa di serie numero 3, proprio ad opera di Cornet.