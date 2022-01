19-01-2022 07:44

Prosegue l’avventura di Berrettini e Sonego agli Australian Open. Il primo si impone sullo statunitense Kozlov in quattro set (6-1, 4-6, 6-4, 6-1 i parziali del match).

Felice anche Sonego che si sbarazza del tedesco Otte in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 6-1 i parziali) e conquista, per la prima volta in carriera, il terzo turno a Melbourne. Se la vedrà con Kecmanovic.

OMNISPORT