Australian Open, Azarenka torna in semifinale dopo 10 anni

24-01-2023 12:32

Viktoria Azarenka torna in semifinale 10 anni dopo agli Australian Open, torneo da lei vinto per ben due volte.

La bielorussa si è imposta contro la favorita dei pronostici, la testa di serie numero 3 Jessica Pegula. Era dall’ultimo trionfo in Australia che la tennista non andava così avanti. Nota di demerito, invece, per la Pegula che interrompe il proprio cammino in uno Slam ancora una volta sai quarti di finale: è la quinta sconfitta ai quarti e e la terza consecutiva a Melbourne.

Tanti, troppi errori per lei, ben 31 con l’Azarenka sotto i 20. Ora la bielorussa affronterà quella che diventa la favorita alla vittoria finale, la kazaka e vincitrice di Wimbledon Rybakina che ha vinto l’unico precedente tra le due, disputatosi a Indian Wells lo scorso anno.

[24] V. Azarenka b. [3] J. Pegula 6-4 6-1