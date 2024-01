Australian Open esclusivo, Sinner nella leggenda: da Moser a Zoff l'omaggio al cannibale

“Mi sono svegliato presto apposta, non volevo perdermelo”. Tra i tantissimi italiani che hanno messo la sveglia per vedere la semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic c’è anche Francesco Moser. L’ex fuoriclasse delle due ruote, che proprio l’altro giorno ha festeggiato i 40 anni del suo record dell’ora che fu una svolta per il ciclismo, è un grande appassionato di tennis ed ha esultato come tutta Italia all’impresa dell’altoatesino.

Moser, ha seguito il match dall’inizio?

“Confesso di no, ma gli ultimi due set li ho visti ed ho tifato per Sinner in maniera sfegatata”.

Con questo successo Jannik è entrato definitivamente nella leggenda come tanti azzurri di tutti gli sport: Sinner sta al tennis come Moser al ciclismo, Mennea all’atletica e così via…