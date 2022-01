Australian Open, Jannik Sinner non si fida di Taro Daniel

20-01-2022 16:47

Jannik Sinner si è mostrato molto soddisfatto dopo la vittoria al secondo turno degli Australian Open contro l’americano Steve Johnson: “Non è facile giocare contro di lui, l’avevo già affrontato due volte. Ho provato a ribattere i suoi servizi in qualche modo, soprattutto le sue prime che sono precise e difficili da leggere. Quello era il mio primo obiettivo, poi ho cercato di variare un po’ il mio gioco per muoverlo il più possibile. Penso di essere stato solido; sono contento perché ho sfruttato bene le chance che ho avuto per breakkare”, sono le parole riportate da Ubitennis.

Taro Daniel, suo prossimo avversario, ha eliminato a sorpresa Andy Murray: “Se è al terzo turno è perché sta giocando bene. Non sapevo che avesse battuto tre italiani, dovrò stare attento perché i nostri giocatori sono tutti incredibili, quindi non è semplice batterli. Le partite sono sempre difficili, ad ogni livello; io sono favorito sulla carta ma vincere qui è sempre tosto, dipende tanto dalle condizioni e dal vento”.

“Murray lo devi battere, io per esempio ci ho perso! Domani ho una giornata libera e cercherò di migliorare il mio gioco, poi mercoledì mi adatterò alle condizioni. Il tabellone mi è favorevole? Vediamo come va”.

