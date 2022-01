Australian Open: Jannik Sinner senza problemi al terzo turno

20-01-2022 14:35

Prosegue senza troppi patemi l’Australian Open di Jannik Sinner. Il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria, numero 10 del mondo, ha battuto al secondo turno col netto punteggio di 6-2 6-4 6-3 lo statunitense Steve Johnson, numero 104, che aveva già incontrato e battuto nel 2019 nel primo turno sulla terra rossa del Foro Italico: allora aveva avuto la meglio per 7-5 al terzo set salvando anche un match point.

Basterebbe solo questa curiosità per evidenziare i progressi fatti in meno di tre anni da Jannik, il cui prossimo avversario nel terzo turno dello Slam di Melbourne sarà il giapponese Taro Daniel, che ha avuto ragione con un triplo 6-4 dello scozzese ex numero 1 del mondo Andy Murray.

Sinner non ha mai perso il servizio nel match e ha concesso una sola palla break sul 2-1 a suo favore nel terzo set. Nel primo è volato subito sul 4-0 e il parziale non ha più avuto storia, più laborioso il secondo, nel quale ha operato il break decisivo nel nono game facendone subito un altro nel primo gioco del terzo, infine ha strappato per la quinta volta la battuta al malcapitato Johnson nell’ultimo game del match.

