Australian Open, la Williams elimina la Halep e vola in semifinale

Serena Williams vola in semifinale, ancora una volta, agli Australian Open. Si avvicina così il sogno e anche la chance di poter almeno lottare per mettere in bacheca lo Slam numero 24 e entrare così nella storia.

L’americana in scioltezza, con un doppio 6 – 3, elimina Simona Halep ex numero uno al mondo e mai avversaria facile. Serena invece se ne “libera” e ora in semi l’attende Naomi Osaka.

Troppi errori da parte della romena e un servizio troppo debole con una Serena, che, inevitabilmente ha cercato di giocare gli scambi più corti possibili per risparmiare energie.

OMNISPORT | 16-02-2021 11:08