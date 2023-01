18-01-2023 14:10

Stefanos Tsitsipas ha superato facilmente il secondo turno degli Australian Open: il tennista greco ha infatti battuto per 6-3 6-0 6-2 il numero 169 al mondo Rinky Hijikata, concedendo solo cinque set.

Nulla da fare per il padrono di casa John Millman, numero 140 Atp: l’australiano ha impegnato il russo Daniil Medvedev (8), che ha battuto il 33enne per 7-5 6-2 6-2. Brividi solo nel primo set, poi la gara è stata in discesa per il 26enne.