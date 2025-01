Australian Open, Paolini ma che combini: “Ho fatto una figuraccia”. L’errore di Jas è tutto da ridere

Simpatico siparietto a Supertennis con Jasmine Paolini che ha scherzato sulla figuraccia commessa in diretta televisiva dopo la vittoria all'esordio su Sijia Wei

L’Australian Open di Jasmine Paolini è iniziato come meglio non poteva, ovvero con la netta vittoria su Sijia Wei, alla quale ha concesso solamente quattro game nei due set disputati. Dopo il successo sulla giovane tennista cinese, Jas si è però resa protagonista di una gaffe al momento di firmare la telecamera, ammettendo nell’ilarità a Supertennis la simpatica figuraccia suscitando l’ilarità generale, come spesso le riesce.

La figuraccia in diretta mondiale di Paolini

Ad aver fatto innamorare gli appassionati di tennis a Jasmine Paolini non è stato semplicemente il talento dell’azzurro, ormai stabilmente tra le migliori del circuito, ma anche il suo atteggiamento e i suoi continui sorrisi, che trasmettono leggerezza e allegria in chi li guarda. Quindi siamo certi che anche il pubblico australiano potrà perdonare a Jas la figuraccia di cui si è resa protagonista dopo la netta vittoria all’esordio contro Sijia Wei e svelato in diretta a Supertennis:

“Ho fatto una figuraccia, ho scritto ciao Melbourne sbagliato. So come si scrive, portate pazienza. E’ stata una svista”. Al momento della consueta dedica da scrivere sulle telecamere, Paolini ha infatti sbagliato il nome della città australiana nella quale si tiene l’Happy Slam, dimenticando una “u” e scrivendo “Melborne”. L’episodio ha ovviamente scatenato le risate di Jasmine e dell’intervistatore, oltre – ne siamo certi – quelle dei tanti suoi tifosi.

Il precedente con l’inglese

In passato più volte Paolini aveva scherzato sulle sue difficoltà con l’inglese, sia durante le interviste in campo che nelle conferenze stampe. Di recente si era resa protagonista di un simpatico siparietto con i responsabili della comunicazione della WTA, ai quali ha chiesto aiuto per interpretare l’espressione “under the belt”, scherzandoci successivamente sopra: “Oggi ho fatto anche lezione di inglese”.

Stanotte la sfida a Zarazua

Oltre a scherzare Paolini è però capacissima di fare sul serio, soprattutto quando mette piede su un campo da tennis. E a proposito sta preparando il secondo turno dell’Australian Open, dove nell’ultimo match in programma giovedì 16 gennaio sulla Rod Laver Arena (orario d’inizio non prima delle 10:40 italiane) affronterà per la prima volta in carriera la messicana n°70 al mondo Renata Zarazua, che all’esordio nell’Happy Slam aveva battuto la statunitense Taylor Townsend in tre set (6-7 6-1 6-2). In caso di vittoria al terzo turno Jas se la dovrà vedere contro la vincente della sfida tra Caroline Dolehide e, più probabilmente, Elina Svitolina.