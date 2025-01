Australian Open, Paolini gioca a nascondino con la pressione: a Melbourne tra lezioni di inglese e lo status di “famosa”

Jasmine Paolini prepara il suo debutto agli Australian Open provando a cominciare bene il nuovo anno dopo un 2024 che l’ha proiettata al quarto posto della classifica: le prime parole da Melbourne

Il sorriso è sempre lo stesso. Un 2024 da sogno, la medaglia d’oro olimpica e la vittoria nella Billie Jean King Cup non hanno modificato di una virgola l’atteggiamento di Jasmine Paolini. La toscana sta per cominciare una nuova avventura e una nuova stagione con gli Australian Open ai quali arriva con la posizione numero 4 del ranking WTA.

Zero pressioni

Le aspettative sono alte, Jasmine Paolini si nasconde ma in fondo sa che è così. Se l’anno scorso è stata la sorpresa, quest’anno i fari saranno puntati su di lei sin dall’inizio a cominciare dal primo turno con la cinese Wei Sijia ma Jas prova comunque a nascondersi: “Cerco di tenere basse le aspettative perché non voglio mettermi troppa pressione. Uno dei miei obiettivi principali è quello di provare a divertirmi mentre gioco. Anche con il mio allenatore ne parliamo. Se sono calma e rilassata posso anche giocare meglio. Questo è l’obiettivo di ogni partita. Non voglio avere troppe aspettative e paragonare la stagione che sta arrivando con quella appena trascorsa è una cosa che non ha molto senso”.

Il successo arrivato tardi

Quello di Jasmine Paolini non è un caso unico nel mondo dello sport, la tennista toscana sembra aver raggiunto la sua maturità non solo tecnica qualche anno più tardi rispetto ad altre atlete: “Penso di essere cresciuta come giocatrice ma anche come persona. Credo di più in me stessa rispetto a tre o quattro anni fa. A volta mi chiedo perché non giocavo bene quando avevo 23 o 24 anni. La risposta che mi do è che forse avevo bisogno di più tempo per capire di poter giocare a questo livello e che avevo bisogno di migliorare. O che forse non credevo abbastanza in me stessa quando scendevo in campo”.

Il siparietto in conferenze e la nuova popolarità

Numero 4 del mondo o meno, Jasmine Paolini resta sempre la stessa persona che ha conquistato il mondo del tennis con il suo atteggiamento sempre sorridente e in conferenza stampa è protagonista di un siparietto con i responsabili della comunicazione della WTA a cui chiede aiuto per un’espressione (under the belt, ndr) e poi fa sorridere tutti: “Oggi ho fatto anche lezioni di inglese”. E la toscana parla anche della popolarità acquisita nell’ultimo anno: “Sono più riconosciuta? A volte è così – dice sorridendo – E’ bello sentire l’amore da parte delle persone. Soprattutto in Italia in questo momento in cui il tennis è cresciuto tanto. Le persone ora prestano più attenzione al tennis ed è qualcosa di bello per noi giocatori. E’ una cosa che mi sto godendo, ovviamente le cose sono cambiate per me rispetto allo scorso anno ma comunque in maniera positiva”.