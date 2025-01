Australian Open, avvio in discesa per Paolini: sfortunate le altre azzurre. Kalinskaya più fortunata di Sinner

Sorteggiato anche il tabellone femminile dello slam Australian che vede Aryna Sabalenka come numero 1 del sedino. Paolini aspetta una qualificata, anche la russa aspetta per conoscere la sua avversaria

Nella notte italiana è avvenuto anche il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open che hanno Aryna Sabalenka come testa di serie numero 1. La biellorussa e Jannik Sinner hanno partecipato al sorteggio con i loro trofei della scorsa edizione in bella mostra. Ma per l’Italia c’era grande attesa soprattutto per conoscere la prima avversaria di Jasmine Paolini.

Paolini, esordio subito in discesa

Jasmine Paolini è chiamata a fare bene sin da subito per provare a replicare i successi dello scorso anno. A Melbourne la toscana, testa di serie numero 4, comincia il suo percorso con un’atleta proveniente dalle qualificazioni ma già dal secondo turno arrivano le prime difficoltà. In caso di vittoria Jas si troverà di fronte una tra la potente americana Townsend e la messicana Zarazua, e al terzo il livello sale ancora visto che ci potrebbe essere l’incrocio con la testa di serie numero 28, l’ucraina Svitolina. L’eventuale quarto di finale potrebbe essere contro Elena Rybakina, al centro di un vero e proprio caso prima degli Australian Open.

Avvio da incubo per Bronzeti e Cocciaretto

Situazione decisamente più complicata quella che si prospetta per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Le due azzurre, protagoniste della vittoria italiana in Billie Jean King Cup, infatti dovranno vedersela rispettivamente con la giovane e promettente russa Diana Shnaider e con la ex numero uno del mondo Victoria Azarenka.

Kalinskaya aspetta una qualificata

Da qualche tempo i tifosi italiani tengono d’occhio anche le “vicissitudini” sportive di Anna Kalinskaya. La tennista russa legata (ma c’è qualche dubbio) a Jannik Sinner comincerà la sua avventura a Melbourne contro una qualificata per provare a mettersi alle spalle un momento negativo anche dal punto di vista fisico. Per la moscovita in caso di vittoria al secondo turno ci potrebbe essere una tra la francese Gracheva e la statunitense McNally, esordio decisamente più morbido di Jannik ma su di lei c’è l’enigma della condizione fisica che non sembra aiutarla in questo periodo.

Le due grandi favorite della vigilia, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, se la vedranno rispettivamente con la statunitense Sloane Stephens e con la ceca Katerina Siniakova.