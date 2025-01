Australian Open, dove vederlo in tv: il programma, gli orari e i protagonisti più attesi

Tutto quello che c’è da sapere sul primo slam del 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner e Jasmine Paolini, il calendario dei match e dove vederlo in televisione e streaming

Gli Australian Open sono il primo grande appuntamento del tennis mondiale e occhi puntato soprattutto al nostro Jannik Sinner. Detentore del trofeo e numero 1 del tabellone maschile e per Jasmine Paolini in quello femminile. Dal 13 al 26 gennaio si sarà spettacolo e si può vedere in diretta tv (tra l’altro a un prezzo molto conveniente).

I protagonisti del tabellone maschile

Non serve neanche ribadirlo ma tutta l’attenzione del pubblico italiano sarà per Jannik Sinner e per la sua difesa del titolo conquistato nel 2024. Il tennista italiano è ovviamente la testa di serie numero 1 del torneo e al primo turno avrà subito una sfida subito molto complicata contro il cileno Nicolas Jarry. Allo slam saranno presenti tutti i principali protagonisti del circuito maschile, nella parte opposta del tabellone (rispetto a quella di Sinner) ci sono Zverev, Djokovic e Alcaraz, con la sfida tra il tennista serbo e quello spagnolo che potrebbe avvenire già ai quarti di finale.

Non solo Sinner, Berrettini guida la truppa italiana

Al primo turno del torneo è subito tempo di derby con la sfida che vede opposti Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, dal pronostico apertissimo. Flavio Cobolli, dopo l’infortunio di Auckland, spera di essere al meglio perché il match con l’argentino Etchverry presenta molte insidie. Incontro non facile neanche quello di Matteo Berrettini contro il britannico Norrie. Luciano Darderi prova a chiudere il periodo negativo con lo spagnolo Martinez, Lorenzo Sonego trova sulla sua strada lo svizzero Wawrinka, Luca Nardi affronta il giovane canedese Diallo, Fabio Fognini sfida Dimitrov e il qualificato Gigante trova il francese Humbert.

Le protagoniste del torneo femminile

In campo femminile è Aryna Sabalenka a difendere il titolo, la bielorussa arriva all’appuntamento australiano con il ruolo di favorita insieme alla sua grande rivale Iga Swiatek. A provare a fare il ruolo di guastatrice c’è la statunitense Coco Gauff che dopo la vittoria alle WTA Finals, vuole un 2025 da protagonista assoluta. E grande attesa anche per la nostra Jasmine Paolini che al primo turno trova la cinese Wei Sijia. Nel tabellone principale anche Elisabetta Cocciaretto che affronta la russa Shnaider e Lucia Bronzetti sorteggiata contro Victoria Azarenka.

Australian Open, calendario e orari

Il programma dei match verrà stabilito con un giorno di anticipo anche in virtù dei possibili ritardi legati alla durata delle partite o al maltempo. Ma gli Australian Open hanno un programma predefinito dal 12 al 26 gennaio:

Domenica 12 gennaio (Day 1) : 1° turno singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Lunedì 13 gennaio (Day 2): 1° turno singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 08:30

Martedì 14 gennaio (Day 3): 1° turno singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Mercoledì 15 gennaio (Day 4): 2° turno singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Giovedì 16 gennaio (Day 5): 2° turno singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Venerdì 17 gennaio (Day 6): 3° turno singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Sabato 18 gennaio (Day 7): 3° turno singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Domenica 19 gennaio (Day 8) : Ottavi di finale singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Lunedì 20 gennaio (Day 9): Ottavi di finale singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Martedì 21 gennaio (Day 10): Quarti di finale singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Mercoledì 22 gennaio (Day 11): Quarti di finale singolare maschile e femminile – sessioni alle 01:00 e alle 09:00

Giovedì 23 gennaio (Day 12): Semifinali singolare femminile – sessione dalle 09:30

Venerdì 24 gennaio (Day 13): Semifinali singolare maschile – sessioni non prima delle 04:30 e alle 09:30

Sabato 25 gennaio (Day 14): Finale singolare femminile – inizio alle 09:30

Domenica 26 gennaio (Day 15): Finale singolare maschile – inizio alle 09:30

Australian Open: dove vederlo in tv

Gli Australian Open sono un’esclusiva di Eurosport che ne ha i diritti fino al 2031 ma sarà possibile seguire l’evento anche su canali 210 e 211 di Sky, oltre che per tutti gli abbonati di Dazn Start e del servizio streaming Now. L’abbonamento a Dazn Start è in offerta, costa solo 7,99 euro al mese (fino al 26 gennaio)

