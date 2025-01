Australian Open, primo turno da incubo per Sinner: c’è subito Jarry. Alcaraz e Djokovic nella parte opposta del draw

Sorteggio decisamente complicato per il numero 1 del mondo e campione uscente che trova il cileno numero 34. A primo turno il derby italiano tra Musetti e Arnaldi, Berrettini trova Norrie

E’ andata piuttosto male a Jannik Sinner ma forse poteva andare peggio. Nella notte italiana è andato in scena il sorteggio degli Australian Open con il tennista italiano che inizierà la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Un avvio subito in salita per l’azzurro ma una porzione di tabellone che almeno sulla carta potrebbe essere anche favorevole dopo le difficoltà iniziali.

Sinner trova il cileno Jarry

Sulla strada di Sinner nel primo turno degli Australian Open ci sarà il cileno Nicolas Jarry, numero 34 del mondo. Il sudamericano, finalista anche agli Internazionali di Roma, è una giocatore dotato di un grande servizio, anche se il suo gioco è sempre sembrato più adatto alla terra rossa. Si tratta comunque d una sfida molto complicata per l’azzurro perché se il cileno dovesse trovare una buona giornata in battuta, la partita si potrebbe complicare e di molto. In caso di vittoria l’azzurro troverebbe al secondo turno il vincente della sfida tra l’australiano Schoolkate e il giapponese Taro Daniel. Nella parte alta del tabellone, quella di Sinner, ci sono anche Hurkacz con eventuale scontro al 4 turno (ma al primo trova subito Griekspoor), Rune, Tsitsipas, De Minaur e Fritz.

Le parole da campione uscente

In qualità di campione uscente, Jannik Sinner ha partecipato al sorteggio del tabellone del torneo rivelando le sue sensazioni di questo momento: “E’ un po’ diverso rispetto allo scorso anno ma siamo tutti molto contenti di iniziare la stagione qui in Australia. Abbiamo cercato di fare la migliore offseason possibile a Dubai, volendo provare anche qualcosa di diverso. Ora c’è ancora qualche giorno per adattarci alle condizioni e arrivare pronto all’esordio”.

Alcaraz e Djokovic: il quarto eventuale

Nella parte opposta del tabellone ci sono però i principali avversari di Jannik in classifica: Djokovic, Alcaraz e Zverev. Primo turno semplice per il serbo che farà il suo esordio contro la lidl card Nishesh Baavareddy. Alcaraz invece comincia contro il kazako Shevchenko e i due potrebbero sfidarsi già nei quarti di finale. Inizio morbido anche per il numero 2 al mondo Alexander Zverev che trova la wild card Lucas Pouille e al secondo turno affronta uno tra Luciano Darderi e Pedro Martinez.

Nella stessa porzione di tabellone del tedesco c’è anche l’ormai famigerato Nick Kyrgios che ha un primo turno decisamente superabile contro l’inglese Fearnley ma sta facendo i conti con un infortunio che potrebbe portarlo anche a rinunciare alla manifestazione di casa. E la tanto discussa possibilità di giocare con Sinner potrebbe realizzarsi soltanto in finale.

Berrettini sfida Norrie, subito derby Musetti-Arnaldi

Tabellone decisamente complicato per i colori italiani, al primo turno tutti i match sembrano essere particolarmente complicati e c’è chi saluterà sicuramente la compagnia visto il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, un peccato che i due giovani azzurri debbano affrontarsi già all’esordio. Match difficile anche quello di Flavio Cobolli (reduce da un infortunio) che trova l’argentino Etcheverry, avversario molto ostico su ogni superficie.

Berrettini dovrà tirare fuori una grande prestazione per battere il britannico Norrie. Il primo turno più agevole è forse quello di Luciano Darderi che sfida Pedro Martinez, e nessuno dei sembra particolarmente a proprio agio sul cemento. Luca Nardi invece sfida il giovane e promettente canadese Diallo. Lorenzo Sonego se la vedrà con lo svizzero Stan Wawrinka che a Melbourne ha trionfato nel 2014 e Fabio Fognini chiamato a una vera e propria impresa contro il bulgaro Dimitrov.