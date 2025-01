Kyrgios salta l’esibizione con Djokovic per infortunio: Australian Open in dubbio. Per i tifosi è questione di karma

Al rientro nel circuito maggiore Kyrgios è subito obbligato a fermarsi per infortunio, rinunciando all'esibizione contro Djokovic e mettendo in dubbio la sua presenza agli Australian Open

Non sembra proprio voler trovare pace il fisico di Nick Kyrgios, che al rientro da una serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per due anni, è già costretto a fermarsi per uno stiramento di primo grado agli addominali dopo un solo torneo disputato. L’australiano non prenderà dunque parte al match d’esibizione di giovedì 9 gennaio contro Novak Djokovic all’Opening Week dell’Australian Open, dove la presenza di Kyrgios a questo punto non è più così certa visto che l’inizio del torneo è previsto tra soli quattro giorni.

Kyrgios salta l’esibizione con Djokovic

Con la presenza sia nel tabellone di singolare – dove è stato eliminato al primo turno dall’ostico Giovanni Mpetshi Perricard – che in quello di doppio in compagnia di Novak Djokovic sembrava che Nick Kyrgios si fosse finalmente messo alle spalle gli infortuni che lo hanno obbligato a saltare in maniera quasi integrale gli ultimi due anni.

E invece dopo circa una settimana Nick è già alle prese con nuovi problemi fisici. L’australiano ha infatti rimediato uno stiramento di primo grado agli addominali che lo obbliga a rinunciare al match d’esibizione in programma giovedì 9 gennaio contro l’amicone Djokovic nell’ambito dell’Opening Week dell’Australian Open.

Australian Open a rischio?

Il tempismo dell’infortunio di Kyrgios non è certo dei migliori. Pur non trattandosi di un problema grave, il fatto che manchino solamente quattro giorni all’inizio dell’Australian Open mette in dubbio la sua presenza nello slam che da Happy rischia di diventare molto Sad per Nick, il quale aveva indicato nel major di casa – dove dovrebbe giocare anche in doppio in coppia con Thanasi Kokkinakis con cui vinse qui nel 2022 – il suo obiettivo principale.

Inoltre questo infortunio arriva pochi giorni dopo l’altro allarme lanciato dall’australiano sulle condizioni del suo polso, riguardo il quale aveva affermato che sarà necessario un miracolo perché regga un intero slam. Chi però al netto di tutti i problemi fisici di Nick sembra essere sicuro della sua presenza all’Australian Open è il direttore del primo major stagionale, Craig Tiley, che in un’intervista alla televisione australiana dopo la notizia dell’infortunio di Kyrgios ha sentenziato: “Nick giocherà il torneo”.

Il messaggio di Kyrgios e le reazioni sui social all’infortunio

A dare la notizia dell’infortunio è stato direttamente Kyrgios attraverso una storia Instagram: “Purtroppo non potrò giocare con il mio caro amico Novak questo giovedì 9 gennaio perché ho fatto un’ecografia addominale e ho uno stiramento di primo grado. Mi riposerò e farò tutto il possibile per stare bene per l’Australian Open”.

La notizia dell’infortunio ha anche scatenato le reazioni di tanti appassionati di tennis stufi degli atteggiamenti – soprattutto quelli fuori dal campo come l’accanimento nei confronti di Sinner e Swiatek per i casi doping – di Kyrgios, tanto che su X si sprecano i commenti che invocano al karma e quelli con l’emoji del clown, fino ad alcuni che arrivano a sospettare che Nick stia fingendo l’infortunio per non fare una brutta figura nello slam di casa.