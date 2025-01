Australian Open, tutti i numeri: i punti ATP e WTA in palio e il montepremi, cifra record anche per il primo turno

Quasi 80mila euro solo per una partita, oltre 2 milioni ai vincitori: le cifre incredibili dell’Happy Slam. Ma anche tantissimi punti in palio che possono stravolgere la classifica ATP e WTA

Tutto pronto per il primo slam della stagione. A Melbourne si giocano gli Australian Open che prenderanno ufficialmente il via il 12 gennaio con le due finali del torneo maschile e femminile in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Il montepremi da record

Le cifre per l’Australian Open crescono di anno in anno e anche il 2025 non fa eccezione. La 113esima edizione del torneo che si disputa a Melbourne ha visto un incremento sul montepremi complessivo dell’11% rispetto allo scorso anno: a disposizione dei tennisti (in totale) ci sono quindi 58 milioni di dollari. I premi negli slam sono uguali sia per le donne che per gli uomini mentre variano in maniera significativa per i tornei di doppio.

Quanto guadagna il vincitore

Il premio per i due vincitori del torneo è di 2,108 milioni di euro, chi esce sconfitto dalla finale si può comunque consolare con 1,144 milioni di euro. La semifinale invece vale 662.651 euro e poi a scendere fino al primo turno ma anche le qualificazioni. La sola presenza nel tabellone principale dello slam australiano paga 79.518, non male come paga per una sola partita. Ma hanno ricevuto premi in denaro anche tennisti e tenniste che non sono riuscite ad arrivare al primo turno. Queste le cifre per i tornei in singolare:

Vincitore: 2,108 milioni

Finalista: 1,144 milioni

Semifinali: 662.651

Quarti di finale: 400.602

Ottavi di finale: 253.012

Terzo turno: 174.669

Secondo turno: 120.482

Primo turno: 79.518

Terzo turno qualificazioni: 43.373

Secondo turno qualificazioni: 29.518

Primo round qualificazioni: 21.084

Cifre diverse invece per i tornei di doppio:

Vincitori: 487.952

Finalisti: 265.060

Semifinali: 150.602

Quarti di finale: 85.542

Ottavi di finale: 49.398

Secondo turno: 34.940

Primo turno: 24.096

I punti ATP e WTA in palio

I tornei dello slam possono portare a delle vere e proprie rivoluzioni nelle classifiche ATP e WTA. Del resto i punti in palio sono tanti, così come quelli che i tennisti devono difendere (Sinner di fatto perde i 2000 punti conquistati con la vittoria dello scorso anno). Ecco i punti in palio per la classifica ATP e per quella WTA.

Punti ATP e WTA

Vincitore: 2000 punti

Finalista: 1200 punti

Semifinali: 720 punti

Quarti di finale: 360 punti

Ottavi di finale: 180 punti

Terzo turno: 90 punti

Secondo turno: 45 punti

Primo turno: 10 punti

Australian Open, i trofei in palio

Ma non si vive di solo oro: potrebbe dire qualcuno. Il prestigio di vincere uno slam va ben al di là dei punti in palio e dei premi in denaro. Uno slam è per sempre, un po’ come un diamante che va a rendere unica e leggendaria la carriera di un tennista. E a dargli anche maggiore prestigio ci sono i due trofei in palio: la Daphne Akhurst Memorial Cup e la Norman Brookes Challenge Cup. La prima, destinata alla vincitrice del torneo di singolo femminile, slanciata ed elegante; la seconda robusta e regale, omaggio all’arte romana e destinata al vincitore del torneo di singolo maschile.

Daphne Akurst è stata una campionessa degli anni ’20 e una delle tenniste australiane più vincenti di sempre con 5 successi in singolare agli Australian Open, 4 in doppio e quattro in doppio misto. Il trofeo maschile che rappresenta una riproduzione del “Vaso di Warwick” (o vaso di Adriano) è invece dedicato a Norman Brooks, uno dei pionieri del tennis australiano prima come giocatore e poi come dirigente.