Australian Open: il programma, quando e dove seguire il sorteggio e il montepremi da record a cui punta Sinner

Dagli italiani in gara, passando per il programma e il sorteggio, fino al montepremi da record che Sinner proverà a conquistare: tutto quello che c'è da sapere sull'Australian Open 2025

La stagione tennistica 2025 entra nel vivo con il primo torneo slam dell’anno, l’Australian Open che si terrà dal 12 al 26 gennaio sui campi del Melbourne Park e che per l’edizione n°113 del torneo mette in palio un montepremi da record. All’Happy Slam saranno protagonisti almeno dodici italiani, numero che potrebbe aumentare al termine delle qualificazioni, i quali scopriranno i loro avversari del primo turno in occasione del sorteggio che verrà effettuato giovedì 9 gennaio.

Gli italiani in gara

È un vero e proprio battaglione azzurro quello che si prepara a dare l’assalto al primo slam dell’anno. Sono infatti ben 9 gli italiani già sicuri di prendere parte all’Australian Open in attesa delle qualificazioni – dove Matteo Gigante e Francesco Passaro sono approdati all’ultimo turno -, tre dei quali saranno teste di serie, ovvero Jannik Sinner (che da n°1 ATP guiderà il seeding), Lorenzo Musetti (testa di serie n°16) e Flavio Cobolli (n°32). Gli altri sono invece Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi.

Nel tabellone singolare femminile risultano invece iscritte solamente tre rappresentati del Bel Paese: la testa di serie n°4 Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Quando e dove seguire il sorteggio

Per scoprire i propri avversari i giocatori dovranno attendere il sorteggio dei tabelloni principali, che si terrà giovedì 9 gennaio alle ore 4:30 italiane (le 14:30 australiane) sugli spalti della Margaret Court Arena, dove saranno presenti anche i campioni in carica Sinner e Sabalenka che porteranno i trofei conquistati la passata stagione. I più mattinieri o chi ha difficoltà ad addormentarsi potranno seguire il sorteggio in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook dell’Australian Open.

Il programma del torneo

Il torneo sarà spalmato su due settimane – dal 12 al 26 gennaio – con i 128 giocatori presenti in tabellone che si daranno battaglia dal 12 gennaio, giorno in cui si aprirà il torneo con il primo turno, al 26, data della finale maschile di singolare.

Il programma:

Domenica 12 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile

Lunedì 13 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile

Martedì 14 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile

Mercoledì 15 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile

Giovedì 16 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile

Venerdì 17 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile

Sabato 18 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile

Domenica 19 gennaio: ottavi singolare maschile e femminile

Lunedì 20 gennaio: ottavi singolare maschile e femminile

Martedì 21 gennaio: quarti singolare maschile e femminile

Mercoledì 22 gennaio: quarti singolare maschile e femminile

Giovedì 23 gennaio: semifinali singolare femminile

Venerdì 24 gennaio: semifinali singolare maschile

Sabato 25 gennaio: finale singolare femminile

Domenica 26 gennaio: finale singolare maschile

Il montepremi da record: ecco quanto può vincere Sinner

Per la 113esima edizione del torneo, l’Australian Open mette in palio un montepremi da record di 96,5 milioni di dollari australiani (circa 58 milioni di euro), per un aumento quasi del12% rispetto all’edizione passata. Aumento che si riflette anche nell’assegno per il vincitore. In caso Sinner dovesse confermarsi campione dell’Happy Slam si aggiudicherebbe infatti 2,1 milioni di euro, quasi 200mila in più che nel 2024.