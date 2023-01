Australian Open, un Djokovic acciaccato avanza al terzo turno

19-01-2023 13:21

Fatica più del previsto Novak Djokovic che elimina in quattro set, dopo oltre tre ore di gioco il francese Enzo Couacaud, numero 191 ATP.

Il serbo fa più fatica del previsto anche per una condizione fisica non ottimale con un nuovo intervento da parte del fisioterapista per il solito fastidio di inizio anno alla coscia. Non solo a Eurosport, pur non sbilanciandosi, ha detto: “Non va bene, non posso dire altro, vedremo di partita in partita”.

L’ex numero uno al Mondo, vincitore in Australia 9 volte si è in posto con il punteggio di 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-0. Al terzo turno affronterà l’insidioso bulgaro Dimitrov.