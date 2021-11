Azzurri, i convocati di Mancini: una sorpresa e due grandi ritorni

05-11-2021 20:45

Una novità e tanti ritorni nella lista dei convocati del commissario tecnico Roberto Mancini in vista dei prossimi, decisivi impegni della Nazionale Italiana. Gli Azzurri affronteranno la Svizzera venerdì 12 novembre all’Olimpico in quello che è in pratica uno spareggio per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, poi chiuderanno il gruppo il 15 novembre contro l’Irlanda del Nord.

Italia, i convocati di Roberto Mancini: grandi ritorni e una sorpresa

A centrocampo tornano Sandro Tonali, come previsto, e Nicolò Zaniolo: più sorprendente il ritorno del giallorosso, che aveva saltato la chiamata in Nations League. In attacco riecco Ciro Immobile e Andrea Belotti, mentre resta a casa Moise Kean. Prima chiamata in Nazionale per il torinista Tommaso Pobega, al debutto in azzurro.

Italia, qualificazione a Qatar 2022: la situazione nel girone

Italia e Svizzera sono attualmente appaiate a 14 punti al comando del Gruppo C: la gara di venerdì è uno spareggio per il primo posto nel girone e l’accesso diretto ai Mondiali in Qatar nel 2022. Entrambe le selezioni dopo 6 partite contano quattro vittorie e due pareggi, con gli Azzurri leggermente in vantaggio per il numero di gol fatti (12 contro 10). La seconda nel girone accederà ai play off: una eventualità che i nostri vogliono assolutamente scongiurare dopo l’incubo con la Svezia di quattro anni fa.

Italia, i convocati di Mancini: la lista

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

