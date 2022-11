05-11-2022 18:02

Non è una posizione particolarmente soddisfacente per Pecco Bagnaia l’ottava in griglia di partenza, il pilota di Chivasso pare meno a suo agio di Martin e Miller sulla Ducati, ma quel conta sarà gestire al meglio la partenza e la pressione per poter festeggiare domani pomeriggio il titolo iridato della MotoGP: “Mi sento bene, ma non sono troppo soddisfatto, perché ci aspettavamo un feeling migliore su questa pista. Alcune Ducati faticano con il feeling sull’anteriore e non riescono ad essere molto costanti. L’anno scorso giravo con un passo simile: ho analizzato le PL4 degli ultimi due anni e sono state uguali, ma l’anno scorso riuscivo a guidare con più semplicità, oggi fatico soprattutto con le gomme nuove, che valgono 2-3 decimi di differenza rispetto agli altri”.

Al di là del fattore tecnico, la gara della consacrazione sarà decisa dalla tenuta mentale: “L’ansia e le preoccupazioni bisogna viverle come un’esperienza bella. Potrà essere un problema in gara, ma quello è un momento a parte e dovrò concentrarmi sulla gara in sé. Vedremo domani: cercherò di partire bene, anche se replicare quanto fatto in Malesia sarà arduo“.