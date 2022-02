Bahrain-Victorious, Landa aspira a tornare sul podio in un Grande Giro

19-02-2022 12:46

Vuole tornare ad essere in lotta per le posizioni che contano nelle corse a tappe Mikel Landa , corridore che nel 2021 ha pagato a caro prezzo la caduta in cui è incappato al Giro d’Italia .

Sperando di aver maggior fortuna, quest’anno l’ex Sky tornerà a misurarsi sulle strade italiane con il chiaro intento di riconquistare quel podio sul quale è già stato nel 2015.

“Quest’anno spero di stare bene e dare il massimo. Sono già stato tra i migliori in un grande giro, perché non dovrei riuscirci ancora? Se la condizione e la fortuna mi assisteranno, mi piacerebbe essere di nuovo sul podio di un Grande Giro ” ha dichiarato il corridore iberico a VeloNews, pronto a misurarsi con la doppietta Giro-Tour .

“Per prima cosa siamo molto concentrati sul Giro d’Italia e sul cominciare bene. Non ci sono problemi nel combinare le due corse. Una volta che il Giro sarà concluso, c’è tempo per recuperare e poi penseremo al Tour” ha spiegato tranquillo Landa.

