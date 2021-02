Ballardini: "Partita molto equilibrata"

“Abbiamo costruito tre palle gol nitide, poi siamo stati bravi a soffrire perché i granata sono una squadra forte e alla fine è stata una partita molto equilibrata. Ambizioni? Pensiamo solo alla prossima gara, vogliamo giocare bene sabato prossimo”. Questo il commento ai microfoni di Sky del tecnico del Genoa, Davide Ballardini, dopo lo 0-0 col Torino. “Rovella? Ha messo qualità e quantità, è un ragazzo straordinario con tanti margini di miglioramento. E’ un bene per me che lo posso allenare ora e sarà un bene per chi lo allenerà in futuro”.

OMNISPORT | 13-02-2021 18:59